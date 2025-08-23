Α. Σκέρτσος: Η ανάρτηση για το ηλιοβασίλεμα και τις διακοπές των Ελλήνων και η κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε ανάρτησή του για τις καλοκαιρινές διακοπές, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με νέα ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα. Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα. Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται “πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου” και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού Τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου. Προλαβαίνουν… Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Η πρώτη ανάρτηση

Η κόντρα ξεκίνησε λόγω της ανάρτησης του υπουργού για τις καλοκαιρινές διακοπές την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «ντροπή».

«Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα.

Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν… μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Σχολιάζοντας το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»