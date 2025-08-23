Παύλος Μαρινάκης: «Η Ημέρα της Μαύρης Κορδέλας είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία επέτειος»

Ανάρτηση για την την ευρωπαϊκή ημέρα υπέρ της μνήμης των θυμάτων του Σταλινισμού και του Ναζισμού, γνωστή και ως Διεθνής ημέρα της μαύρης κορδέλας έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε την 23 Αυγούστου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων.

«Η Ημέρα της Μαύρης Κορδέλας είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία επέτειος. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, του Σταλινισμού και του Ναζισμού, αποτελεί μία διαρκή υπενθύμιση πως ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και αναφερόμενος στην