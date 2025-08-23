«Ψηλέ θα μας λείψεις» – Ο επικήδειος λόγος του Κ. Μητσοτάκη για τον Απ. Βεσυρόπουλο

Συντετριμμένος αποχαιρέτησε τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία στην Ημαθία.

«Αποχαιρετώ σήμερα, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρη την παράταξή μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Έπαιξε καθοριστικό ρόλο»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας ότι ως Υφυπουργός Οικονομικών επί μία τετραετία «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η μαζική παρουσία πολιτών στην εξόδιο ακολουθία αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

«Έφυγε το καλύτερο παιδί»

Ο Πρωθυπουργός όμως στάθηκε κυρίως στην προσωπικότητα του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τονίζοντας: «Όλοι μας θα τον θυμόμαστε για το χαμόγελό του, για την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μία κουβέντα: “Έφυγε το καλύτερο παιδί”».

«Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι: ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόση ενέργεια και θετικότητα», συνέχισε.

Κλείνοντας τον επικήδειο λόγο του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε λόγια συμπαράστασης στην οικογένεια του εκλιπόντος: «Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του».

Και αποχαιρέτησε συγκινημένος τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με τέσσερις λέξεις: «Ψηλέ, θα μας λείψεις».