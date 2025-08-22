Νέος καβγάς από Πολάκη: «Ευκλείδη προκαλείς, δυο φωνήεντα θα στα πω»

«Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν εχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δυο φωνήεντα θα στα πω». Έτσι ξεκινάει την ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης, απαντώντας, σε αιχμηρό σχόλιο του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου στα social media. με αφορμή την συνέντευξη Τσίπρα στην Le Monde.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ); Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Η απάντηση Πολάκη: «Σε εμας το DNA δεν άλλαξε»

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση Πολάκη, με 5 «ερωτήσεις», και χωρίς τόνους:

«Ευκλειδη προκαλεις αλλα δεν εχω πολλη ορεξη σημερα.Ομως δυο φωνηεντα θα στα πω:

Πρώτον, οσον αφορα το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσυ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεωνα το Μητσοτακη και ταυτοχρονα εκανες κριτικη σε Ακριβοπουλου-Καψωχα την ιδια στιγμη που ο Μητσοτακης διοριζε το διευθυντη του το Ζουλα προεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δευτερον: Αλιμονο να υπερασπιζαμε μνημονιακες πολιτικες μετα την εξοδο απο τα μνημονια!! Σε εμας το DNA δεν άλλαξε για να παθουμε τετοια ζημια!

Τριτον: Αληθεια γιατι ειχατε αποκρυψει ως οικονομικο επιτελειο μεχρι το Μαρτη του 2019 που το ξεφουρνισε ο Χουλιαρακης πως το πλεονασμα ειχε φτασει στα 37 δις;;;;; Φοβοσασταν μην δεν αφησουμε να μαζευτει τοσο προχωρωντας σε ελαφρυνσεις απο τον Οκτωβρη του 2018;; Που ηταν το πλεονασμα οπως αποδειχτηκε μετα περιπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ

Τεταρτον: Αληθεια σήμερα συμφωνεις με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δωθει 13ος-14ος μισθος και 13η συνταξη;;;(4 δις πραγματικο κοστος)

Και τα υπολοιπα 2,4 να δωθουν για σποκτηση πλειοψηφικου πακετου στη ΔΕΗ και σε αυξηση της συμμετοχης του Δημοσιου στην Εθνικη;;;(Με νομο εννοειται)

Για πες;

Πεμπτον γιατι εχουμε και δουλειές: Συμφωνεις να καταργηθει η ΑΑΔΕ και να επανελθει ο ελεγχος των φορων στο Υπουργειο Οικονομικων ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορειες;;;

Αντε γιατι η αριστεροσυνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ ειναι τυπου «σφυριξτε κλεφτικα» ενω στα ακινδυνα τυπου «δικαιωματικα» κανετε σαν τζιτζικια τον Αυγουστο!!»