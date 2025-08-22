Σδούκου για Τσίπρα στη Monde: Δεν μας είπε για τη Σκύλλα και την Χάρυδβη των capital controls

Απάντηση στα όσα υποστήριξε με τη συνέντευξή του στη γαλλική Monde ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η κυρία Σδούκου σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας μας μίλησε για την ”Ιθάκη της οικονομικής κρίσης” της χώρας μόνο που δεν μας είπε ότι θα μας πέρναγε μέσα από τη Σκύλλα και την Χάρυδβη των capital controls και του τρίτου και επαχθέστερου μνημονίου που γονάτισε τη χώρα.

Ο κ. Τσίπρας είναι αντιμέτωπος με τα δικά του πεπραγμένα και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία έχει γραφτεί και τη θυμόμαστε όλοι: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Δίχασε την κοινωνία. Προσέθεσε 80 δισ. χρέος. Προκάλεσε τεράστια ζημιά στις τράπεζες. Συγκυβέρνησε με την Ακροδεξιά. Υπονόμευσε τους θεσμούς. Επέβαλε capital controls και το τρίτο, αχρείαστο μνημόνιο. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκαν επικίνδυνοι εγκληματίες».

Η κυρία Σδούκου πρόσθεσε δε τα εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει σήμερα για γενικευμένη διαφθορά, ενώ είναι η μόνη κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων που έχει δύο αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς. Είχε υπουργό για την καταπολέμηση της διαφθοράς (τον κ. Παπαγγγελοπουλο), ο οποίος τελικά καταδικάστηκε ο ίδιος από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο» ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατέληξε λέγοντας: «Η κοινωνία έζησε την καταστροφή που συντελέστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και έκρινε στις κάλπες αυτή την παταγώδη αποτυχία. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την προσπάθεια να δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών».

Για τη ΔΕΘ

Αναφερόμενη στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε: «Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Δεν πάμε στη ΔΕΘ για να μοιράσουμε ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μία δέσμη μέτρων απολύτως κοστολογημένων και υλοποιήσιμων, με έμφαση στη μεσαία τάξη και σε φορολογικές ελαφρύνσεις».

Τόνισε ότι τα μέτρα στηρίζονται σε δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό. Στόχος είναι ο συνδυασμός μέτρων ανακούφισης και μεταρρυθμίσεων. «Εστιάζουμε σε μέτρα που θα στηρίζουν το εισόδημά και παράλληλα μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίσουν την οικονομία για το μέλλον».