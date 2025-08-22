Απόστολος Βεσυρόπουλος: Αύριο Σάββατο η κηδεία του στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 23 Αυγούστου στις 12.00, η εξόδιος ακολουθία για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή.

Το τελευταίο «αντίο» θα του απευθύνουν η οικογένεια του, φίλοι και συνεργάτες του, παρουσία μελών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε χθες Πέμπτη 21 Αυγούστου σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004, ενώ από το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών υπεύθυνος των νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Το 2010 εξελέγη πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Μάλιστα το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.

Το 2019 τοποθετήθηκε στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Στις δε εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ήταν έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγο του και δύο παιδιά. Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».