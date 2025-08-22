Έγκλημα στον Βόλο: Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ζητεί εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική στον πρωθυπουργό για την «πεισματική άρνησή του» να προβεί σε νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη νέα δολοφονία με θύμα γυναίκα στον Βόλο.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά», σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.