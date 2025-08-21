Κουτσούμπας: «Επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο, σύμφωνα με πηγές του ΚΚΕ, «επισήμανε πως τις κρίσιμες αυτές τις ώρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηνώδες σχέδιο του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η απαίτησή του να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ΚΚΕ σ’ αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ