Γάζα: Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων για κοινή δράση – Ποιοι ανταποκρίθηκαν θετικά

Επικοινωνία με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με στόχο την κοινή τους δράση προς την κυβέρνηση, για το θέμα της Γάζας, όπως είχε προαναγγείλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θετικά έχουν ανταποκριθεί ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με τον Περισσό, «ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο επισήμανε πως τις κρίσιμες αυτές τις ώρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηνώδες σχέδιο του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η απαίτησή του να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους». «Το ΚΚΕ σ’ αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις» επισημαίνει ο Περισσός, προσθέτοντας πως «σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρο».