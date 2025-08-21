ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής

«Εφιαλτικά» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα όσα σχεδιάζει ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, για τη μεταναστευτική/προσφυγική πολιτική, επικαλούμενος δημοσιεύματα.

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από κυβερνητικές διαρροές εξετάζεται όσες ΜΚΟ δε συμμορφώνονται με τη κυβερνητική γραμμή να αποβάλλονται από το σχετικό μητρώο και να τους απαγορεύεται η είσοδος σε δομές φιλοξενίας ή κράτησης» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον υπουργό Μετανάστευσης πως «θέλει να μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής».

«Ας ρωτήσει στις Βρυξέλλες ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας την ΜΚΟ στην Ε.Ε.» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας πως «αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί είναι αντιδημοκρατική εκτροπή κατά της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας της γνώμης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά των συμφωνιών της Γενεύης».

«Ο κ. Πλεύρης προσπαθεί ήδη να δικαιολογήσει την επερχόμενη αποτυχία της πολιτικής του. Του φταίνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, του φταίνε οι ΜΚΟ, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος, ο προκάτοχος του και ιδεολογικός του καθοδηγητής Μάκης Βορίδης και ο ‘μεταρρυθμιστής’ κ.Μητσοτάκης» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.