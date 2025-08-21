Logo Image

Υπουργείο Υγείας για Απόστολο Βεσυρόπουλο: Το ασθενοφόρο έφτασε σε 21 λεπτά

Πολιτική

Υπουργείο Υγείας για Απόστολο Βεσυρόπουλο: Το ασθενοφόρο έφτασε σε 21 λεπτά

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας

Ανακοίνωση για τον θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:

  • «Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.
  • Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.
  • Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.
  • Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου, διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube