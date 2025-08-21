Logo Image

Αντ. Σαμαράς για τον θάνατο του Απ. Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων»

Πολιτική

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γενικού γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με ανάρτησή του.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του» αναφέρει ο κ. Σαμαράς.

