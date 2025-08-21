Στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας ο Ν. Ανδρουλάκης: «Εξοργιστική η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης»

Αυτοψία στις πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, διατυπώνοντας δριμύ «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης, στην οποία καταλόγισε «αλαζονεία και αναποτελεσματικότητα».

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κ. Ανδρουλάκη ήταν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, που υπέστη ζημιές και ακολούθως συνομίλησε με τους άνδρες και τις γυναίκες του 1ου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στο αίτημα τους για πλήρη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για τους εποχικούς πυροσβέστες, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ με τις τροπολογίες του είχε πρωτοστατήσει προκειμένου να επιλυθεί δίκαια το εργασιακό τους πρόβλημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «στην κοινότητα Παλαιά Περιστέρα της κοινότητας του Αγίου Στεφάνου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε δέκτης των παραπόνων δεκάδων μικροκαλλιεργητών που μένουν εκτός των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής». Η περιοδεία του ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πρώην δημαρχείο Ωλενίας όπου ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με τον αγροτικό σύλλογο και τους κατοίκους.

«Πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα»

Στις δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό της Πάτρας ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική», κατηγορώντας τους ότι «πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας». «Πέρυσι συνέβη το ίδιο σε δήμους της Αθήνας. Γιατί άραγε πανηγυρίζουν; Που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;», διερωτήθηκε.

Σχολίασε ότι «για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει σύγχρονους μηχανισμούς, που θα μπορούν να είναι αντάξιοι των σημερινών προκλήσεων. Με επένδυση κυρίως στην πρόληψη, όπου είμαστε πολύ πίσω. Με επένδυση στην καταστολή και βέβαια με σχέδια αποκατάστασης».

«Να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά των πυροσβεστών για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι «δίνουν καθημερινό αγώνα χιλιάδες πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα» και υπογράμμισε ότι «πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». «Πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Είναι άνθρωποι που έχουν πια εμπειρία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να στηρίξει την τροπολογία μας, για να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι», τόνισε.

Είπε ότι «χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα κλαίμε πάνω από τα καμένα», για να προσθέσει ότι «δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφεται το βιός αγροτών, κτηνοτρόφων και πολιτών» και να τονίσει καταληκτικά: «Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ