Κ. Καραμανλής για Απ. Βεσυρόπουλο: Ένας σεμνός άνθρωπος, που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, ο Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό.

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του.