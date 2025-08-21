Logo Image

Κ. Καραμανλής για Απ. Βεσυρόπουλο: Ένας σεμνός άνθρωπος, που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό

Πολιτική

Κ. Καραμανλής για Απ. Βεσυρόπουλο: Ένας σεμνός άνθρωπος, που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Συγκλονισμένος σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για τον ξαφνικό θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, ο Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό.

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube