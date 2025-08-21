Logo Image

ΝΔ για θάνατο Βεσυρόπουλου: Θα τον θυμόμαστε πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή

Πολιτική

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Το συλληπτήριο μήνυμα

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του το Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.

Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

