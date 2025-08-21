Σωκ. Φάμελλος: Θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια Βεσυρόπουλου

Τη θλίψη του για την απροσδόκξτη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», σημειώνει ο κ. Φάμελλος.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος κατέληξε σήμερα σε ηλικία 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς σε παραθαλάσσιο καφέ της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε.