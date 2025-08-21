Logo Image

Δένδιας: Ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας

Πολιτική

EUROKINISSI/Σωτήρης Δημητρόπουλος

Η ανάρτηση του Υπουργού Αμυνας για τον θάνατο του Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπ. Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του και στα παιδιά του εκλιπόντος, όπως και σε όλους τους οικείους του.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος κατέληξε σήμερα σε ηλικία 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς σε παραθαλάσσιο καφέ της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε.

