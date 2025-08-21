Δένδιας: Ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπ. Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 21, 2025

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος κατέληξε σήμερα σε ηλικία 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς σε παραθαλάσσιο καφέ της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε.