Κ. Τασούλας: Βαθιά θλίψη για την αδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του Απόστολου Βεσυρόπουλου, Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με δήλωσή του.

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει» αναφέρει ο κ. Τασούλας και προσθέτει: «Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».