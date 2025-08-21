Αδωνις Γεωργιάδης: Είμαι συγκλονισμένος από τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Για μία «μεγάλη απώλεια για την παράταξη» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τον θάνατο του Απ. Βεσυρόπουλου.

Σε ανάρτησή του επισημαίνει: «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη».