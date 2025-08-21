Logo Image

Το συγκινητικό «αντίο» του Π. Μαρινάκη στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Πολιτική

Το συγκινητικό «αντίο» του Π. Μαρινάκη στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

«Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε»

Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του.

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του», έγραψε σε ανάρτησή του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε το προσωπικό του δέσιμο με τον εκλιπόντα: «Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube