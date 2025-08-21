Το συγκινητικό «αντίο» του Π. Μαρινάκη στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του.

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του», έγραψε σε ανάρτησή του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε το προσωπικό του δέσιμο με τον εκλιπόντα: «Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».