Συγκλονισμένος ο Κ. Μητσοτάκης από τον θάνατο του Απ. Βεσυρόπουλου: «Ένας άξιος συνεργάτης, αγαπητός, αφοσιωμένος στο καθήκον»

Σοκ και βαθύτατη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου, γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και πρώτου σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια ενός στενού συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού. «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποχαιρετά τον γενικό γραμματέα της, τονίζοντας τη συμβολή του στην πολιτική ζωή και στην κοινοβουλευτική δράση.

«Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τη σύζυγο και τα παιδιά του εκλιπόντος, κλείνοντας την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια.