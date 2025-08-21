Απόστολος Βεσυρόπουλος: Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος από τον αιφνίδιο θάνατό του – «Βροχή» συλλυπητηρίων

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον αιφνίδιο θάνατο του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, υπέστη ανακοπή καρδιάς στις 12:45 το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ μπαρ της Χαλκιδικής. Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς κατέληξε, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη στους οικείους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους του.

Κ. Τασούλας: Βαθιά θλίψη για την αδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με δήλωσή του. «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει» αναφέρει ο κ. Τασούλας και προσθέτει: «Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Κ. Μητσοτάκης: Άξιος συνεργάτης, αγαπητός, αφοσιωμένος στο καθήκον

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια ενός στενού συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού. «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα» αναφέρει και προσθέτει: «Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

Ν. Ανδρουλάκης: Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Τη θλίψη του «για τον θάνατο -τόσο πρόωρα και αιφνίδια- του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου» εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια και από τον Σωκράτη Φάμελλο

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του» αναφέρει με τη σειρά του με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Κ. Καραμανλής για Απ. Βεσυρόπουλο: Ένας σεμνός άνθρωπος, που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ν. Κακλαμάνης: Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό» αναφέρει στη δήλωσή του.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κακλαμάνης: «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας».

Συλλυπητήρια ΚΚΕ για την «ξαφνική και πρόωρη απώλεια»

«Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του» αναφέρει ο Περισσός σε ανακοίνωσή του.

Το «αντίο» από υπουργούς, βουλευτές, εκπροσώπους και στελέχη κομμάτων

Το διαδίκτυο κατακλύστηκε από «βροχή» συλλυπητηρίων, με υπουργούς, βουλευτές και πολιτικούς να κάνουν ιδιαίτερη μνεία στο ήθος και στην προσφορά του εκλιπόντος.

Με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετώ τον καλό φίλο, ευγενή συνάδελφο και στενό συνεργάτη Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγε ξαφνικά ο αγαπημένος μου φίλος Απόστολος Βεσυρόπουλος. Είμαι πραγματικά βαθιά συγκλονισμένος και συντετριμμένος.

Ο Αποστόλης Βεσυρόπουλος, ο Αποστόλης μας, «έφυγε» αιφνιδίως.

