Logo Image

Ντόρα Μπακογιάννη για Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Ένας άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρειά του και ολόκληρη την Ελλάδα»

Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη για Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Ένας άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρειά του και ολόκληρη την Ελλάδα»

Dimitris Kapantais / SOOC

Το συλλυπητήριο μήνυμα

Συγκλονισμένη η Ντόρα Μπακογιάννη από την είδηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία μόλις 59 ετών εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και τους οικείους του.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube