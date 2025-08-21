Ντόρα Μπακογιάννη για Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Ένας άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρειά του και ολόκληρη την Ελλάδα»

Συγκλονισμένη η Ντόρα Μπακογιάννη από την είδηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία μόλις 59 ετών εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και τους οικείους του.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.