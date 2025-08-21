Logo Image

Κ. Ζαχαριάδης: Είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Πολιτική

Κ. Ζαχαριάδης: Είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Συλλυπητήρια δήλωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», σημειώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε. To συμβάν σημειώθηκε στις 12:45 το μεσημέρι.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube