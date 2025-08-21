Κ. Ζαχαριάδης: Είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», σημειώνει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε. To συμβάν σημειώθηκε στις 12:45 το μεσημέρι.