Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Η διαδρομή του στην πολιτική

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς, είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στις 29 Μαΐου του 1966.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004, ενώ από το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών υπέθυνος των νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Το 2010 εξελέγη πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Μάλιστα το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.

Το 2019 τοποθετήθηκε στην πρώτη κυβέρβηση Μητσοτάκη, υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Στις δε εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ηταν έγγαμος και έχει δύο παιδιά.