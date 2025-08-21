Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη ανακοπή καρδιάς

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε.

To συμβάν σημειώθηκε στις 12:45 το μεσημέρι.

Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο, ξεκίνησε άμεσα πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) όπως επίσης και διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Ο Απ. Βεσυρόπουλος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια και έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε ενώ είχε ξεκινήσει η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν 59 ετών. Γεννήθηκε στη Βέροια το 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Υπήρξε Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ηταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και αφήνει πίσω του δύο παιδιά.