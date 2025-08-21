Logo Image

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Υπέστη ανακοπή καρδιάς σε beach bar στη Χαλκιδική

Πολιτική

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην υφυπουργός και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ανακοπή υπέστη, το μεσημέρι της Πέμπτης,  ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ του έκαναν ΚΑΡΠΑ, και σύμφωνα με τοπικά μέσα, τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν την στιγμή διακομίζεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη.

