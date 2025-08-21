Κ. Ιατρίδης (πτέραρχος ε.α.): «Δεν έπρεπε να βγούμε μπροστά και να χαρακτηρίσουμε τη Ρωσία εχθρό»

«Η Τουρκία με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσει να παίξει κάποιον ρόλο ούτως ώστε να έχει κάποια κέρδη», σχολίασε μεταξύ άλλων ο πτέραρχος ε.α. και αμυντικός αναλυτής, Κωνσταντίνος Ιατρίδης σχετικά με το Ουκρανικό, μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour με την Χριστίνα Κουσουνή στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση (Ουκρανικό) ο Ταγίπ Ερντογάν είδε το παράθυρο και έτρεξε να αναδείξει για ακόμα μία φορά τον χρήσιμο, πολιτικό και σημαντικό «παίκτη» της περιοχής αλλά και τον αναντικατάστατο παίκτη για τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη στάση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο κ. Ιατρίδης ανέφερε πως «ορθώς συνετάχθη με την ΕΕ, αλλά και που καταδίκασε τη Ρωσική εισβολή. Διότι δεν θέλουμε μία βίαιη αλλαγή συνόρων, ωστόσο θα μπορούσαμε να είμασταν λιγάκι πιο επιφυλακτικοί σε ότι αφορά τη στάση μας».

Όπως εξήγησε «δεν έπρεπε να βγούμε μπροστά και να χαρακτηρίσουμε τη Ρωσία εχθρό, ούτε το ότι ο Πούτιν έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και θα πρέπει να οδηγηθεί στο ΔΠΔ. Έχουμε ομογενείς εκεί, θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει έναν ρόλο διαμεσολαβητή».