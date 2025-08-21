Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι τον αφανισμό της Γάζας

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται», τονίζει μέσω Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Επικρίνοντας το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων προσθέτει: «Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής.

Να ξυπνήσει ο κ Μητσοτάκης και η Ευρώπη!

Όλος ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να απαιτήσει να πάρει η χώρα μας πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης».

Και σημειώνει: «Είναι ώρα ευθύνης. Και για τον λόγο αυτόν αύριο το πρωί θα επικοινωνήσω με τους προέδρους των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων. Η Ελλάδα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας να γίνει φάρος ειρήνης, ελπίδας και ανθρωπισμού».

