Για την ΔΕΘ προετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην ανάκαμψη του. 

Την παρουσία του στην ΔΕΘ προετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην ανάκαμψη του.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έγινε σήμερα σύσκεψη στελεχών του κόμματος στην Κουμουνδούρου υπό τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αποφασίστηκε ότι «η δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ θα ξεκινήσει από το αμέσως επόμενο διάστημα με συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Προγραμματίζονται επίσης περιοδείες σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευση πώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αφουγκράζεται, θα ακούει και θα συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Και βεβαίως, θα βρίσκεται δίπλα στις λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ στις 6/9».

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι επεξεργάζονται τις βασικές προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος, που θα ανακοινώσει ο Σωκράτης Φάμελλος στην κεντρική ομιλία του στο Βελλίδειο, στις 10 Σεπτεμβρίου.

