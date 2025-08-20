Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: Επικοινωνία με αλ Σίσι – Τι συζήτησαν

Πολιτική

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Γάζα στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως η κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Οι κ.κ Μητσοτάκης και αλ Σίσι αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

