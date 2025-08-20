Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Το ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία απέρριψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν μέσω των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ούτως ή άλλως είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για κάτι τέτοιο» ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ουκρανικό, ο κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι θετικό ότι υπάρχει η όποια κινητικότητα. Πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα εκεχειρία και είναι, επίσης, θετική η βούληση και των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών κρατών να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας».

Ξεκαθάρισε ακόμη πως «σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι μία χώρα, που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν θα βάλει ποτέ νερό στο κρασί της σε ό,τι αφορά το απαραβίαστο των συνόρων». «Έχουν υποκριτική στάση όλοι όσοι εντός των συνόρων ασκούν κριτική για τη στάση της χώρας μας έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, δεν γίνεται να διαχωρίζεις τις εισβολές. Η Ελλάδα έχει υποστεί και έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά τη ρητορική του αναθεωρητισμού, δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει διαφορετική θέση» παρατήρησε.

Το καλάθι της ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή. «Το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης» ανέφερε, ενώ δεν απέκλεισε θετικές ανακοινώσεις και τους επόμενους μήνες εφόσον πηγαίνει καλά η οικονομία.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων. Τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης και επιβεβαίωσε ότι αλλαγές στους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι στο τραπέζι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά και όσοι νοικιάζουν σπίτι χρειάζονται ενίσχυση, τονίζοντας πως «ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων» επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για όλους όσοι επιβαρύνονται ακόμη με την προσωπική διαφορά.

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το κατά πόσον ισχύουν σενάρια περί επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μία τέτοια παρέμβαση θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ και προέκρινε μέτρα με πιο οριζόντια λογική.

Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξετάζονται μέτρα που θα ρίχνουν περισσότερα σπίτια στην αγορά αλλά και αντίστοιχα υπέρ όλων όσοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

«Κάποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Υπάρχει προσπάθεια από κάποιους να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα. Επί της θητείας του η χώρα περιήλθε σε διεθνή ανυποληψία και σε περιβάλλον οικονομικής απομόνωσης, η κυβέρνησή του ήταν η χειρότερη περίοδος για τους θεσμούς με δύο υπουργούς του αμετάκλητα καταδικασθέντες, η κυβέρνηση του ήταν η χαρά κάθε εμπρηστή, κάθε βιαστή και κάθε εγκληματία εξαιτίας των αλλαγών, που επέφερε στον Ποινικό Κώδικα, συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά και προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής».