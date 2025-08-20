Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση Τάρας Κατσκά είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της».

FM George Gerapetritis spoke with #Ukraine DPM for European &Euro-Atlantic Integration, Taras Kachka. During the call, the two Ministers discussed recent progress and ongoing efforts towards a just & lasting peace which will protect ’s vital interests & respect its sovereignty. pic.twitter.com/u0kRjLBjwS — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 20, 2025

Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ε.Ε.. Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία.