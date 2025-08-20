Logo Image

Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Πολιτική

Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση Τάρας Κατσκά είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της».

Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ε.Ε.. Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία.

