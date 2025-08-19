Κ. Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη ΕΕ: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία

Την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.