Χχορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, όπως τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Μιχάλης Χάλαρης, Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του κόμματος.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά» επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρουν, «η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον Πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Τα στελέχη του Κινήματος υπενθυμίζουν πως το ΠΑΣΟΚ δια του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα για:

Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.

Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων.

«Η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις» υπογραμμίζουν οι κ.Πουλάς και Χάλαρης, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα»