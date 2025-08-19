Κ. Ζαχαριάδης: Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, φέρνοντας ως παράδειγμα την εξέλιξη των τιμών στο σουβλάκι.
«Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50 – 5 ευρώ. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Ζαχαριάδης.
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ» σημειώνει.
Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50€ – 5€. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ. pic.twitter.com/RnZAkGaM5G
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 19, 2025