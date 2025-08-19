Κ. Ζαχαριάδης: Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, φέρνοντας ως παράδειγμα την εξέλιξη των τιμών στο σουβλάκι.

«Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50 – 5 ευρώ. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Ζαχαριάδης.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ» σημειώνει.