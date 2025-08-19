Στην Αθήνα αύριο ο μεταβατικός ΥΠΕΞ της Συρίας – Διμερής συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο, Τετάρτη (20/08), ο μεταβατικός Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ Αλ-Σαϊμπανί όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μμ στο Υπουργείο Εξωτερικών ενώ μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και η προσπάθεια να επιτευχθεί πολιτική πρόοδος και ευημερία μέσω μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής μετάβασης.

Το ταξίδι Γεραπετρίτη στη Δαμασκό

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία συνάντηση των δύο Υπουργών πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στη Δαμασκό, όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε και με τον μεταβατικό Πρόεδρο, Αχμεντ αλ Σάρα.

Στο περιθώριο της επίσκεψης συζητήθηκαν οι νέοι θεσμοί της Συρίας μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώτος Άσαντ. Θεσμοί, που όπως ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας των συναντήσεων, θα πρέπει να εδράζονται στο κράτος δικαίου.

«Να είναι θεσμοί, οι οποίοι θα είναι συμπεριληπτικοί και ανεκτικοί. Να είναι θεσμοί, οι οποίοι θα είναι απολύτως συμβατοί με το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαιτέρως, με το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις της Ελλάδας απέναντι στη Συρία

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα στην περιοχή όχι μόνο ως ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή.

Ενώ υπογραμμίζουν πως θα είναι παρούσα και ως αξιόπιστος συνομιλητής του αραβικού κόσμου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και ευημερία στην περιοχή.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Συρίας»

Άλλωστε, σε παρέμβασή του ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, τόνισε πως η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τον συριακό λαό και τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας.

Ενώ κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία τον Ιούλιο, η Ελλάδα επανέλαβε, μεταξύ άλλων, την υποστήριξή της σε μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τις αρχές της Απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα.