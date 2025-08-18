ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Όχι άλλο καμουφλάζ αποτυχίας

Τη δική του απάντηση δίνει το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του πρωθυπουργού που αναφέρεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες.

Σε ανακοίνωση των αρμόδιων τομεαρχών, του Ιωάννη Τσίμαρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υγείας και Γιώργου Φραγγίδη, γραμματέα Τομέα Υγείας, αναφέρεται: «Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη, στην εικονική πραγματικότητα που βιώνουν στον μικρό κόσμο του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία.

Διαφεύγει της προσοχής του το γεγονός ότι:

οι Έλληνες πληρώνουν 7,3 δισ. ευρώ από την τσέπη τους και ιδιωτικες ασφάλειες ( πρώτη θέση στην Ε.Ε) για υπηρεσίες υγείας,

το 21% των πολιτών που είχαν ανάγκη περίθαλψης, δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν το 2023 (πρώτη θέση στην Ε.Ε)

λόγω της διαλυμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνονται τα νοσοκομεία

όσοι διαγνωστούν με παθολογικά ευρήματα στα προληπτικά τεστ αδυνατούν να βρουν εγκαίρως καθοδήγηση και αντιμετώπιση».

Όσον αφορά τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν: «Η κυβέρνηση επιχειρεί –για ακόμη μια φορά– να μετατρέψει μια ανησυχητική καταγραφή της πραγματικότητας σε εργαλείο επικοινωνιακής αυτοδικαίωσης. Αντί να διαβάσει τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του ΕΣΥ με ευθύνη και σοβαρότητα, τα παρουσιάζει ως επιτυχία, σκοπίμως αποκρύπτοντας τα πιο κρίσιμα και ανησυχητικά στοιχεία».

Ακολούθως εξηγούν: «Όταν 4 στους 10 ασθενείς δηλώνουν πως δεν είχαν επαρκή νοσηλευτική φροντίδα, αυτό δεν είναι ένδειξη “προόδου”. Είναι κραυγή για βοήθεια.

Όταν το 39% δεν συμμετείχε στην απόφαση για τη θεραπεία του, αυτό δεν είναι “λειτουργικότητα του ΕΣΥ”, αλλά πατερναλισμός και αποκλεισμός.

Όταν σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς δεν έλαβε καμία ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, πρόκειται για θεσμική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων.

Η αποσπασματική ανάγνωση των θετικών δεικτών –όπως η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και η καλή επικοινωνία– δεν μπορεί να κρύψει το δάσος της υποστελέχωσης, της εξάντλησης του προσωπικού και των τραγικών ελλείψεων στην περιφέρεια».

Καταλήγοντας υποστηρίζουν: «Αυτή η σκόπιμα στρεβλή παρουσίαση συνιστά προσβολή απέναντι:

Στους πολίτες που παλεύουν με ώρες αναμονής και άθλιες υποδομές.

Στους επαγγελματίες υγείας που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ με προσωπικό κόστος.

Στην ίδια την αλήθεια, που η κυβέρνηση επιχειρεί να καμουφλάρει πίσω από νούμερα.

Αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, ξεκινώντας από τα βασικά: ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, ισότιμη πρόσβαση για όλους. Η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων δεν είναι εργαλείο προπαγάνδας. Είναι καθρέφτης.

Και ο καθρέφτης δείχνει ένα ΕΣΥ που αγωνίζεται, αλλά δεν υποστηρίζεται.

Οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας».