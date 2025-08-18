Logo Image

Οικοπάρκο και τρία σχολεία στο πρώην στρατόπεδο Παρμενίων μετά την παραχώρησή του από τον Ν. Δένδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Πολιτική

Οικοπάρκο και τρία σχολεία στο πρώην στρατόπεδο Παρμενίων μετά την παραχώρησή του από τον Ν. Δένδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστήρια επιστολή του δημάρχου στον ΥΕΘΑ

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, απέστειλε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, με αφορμή την οριστική μεταβίβαση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίων – που πλέον λειτουργεί ως οικοπάρκο Αλτιναλμάζη – στην κυριότητα του Δήμου.

Στην επιστολή του, ο κ. Ζαμπούκης υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή «αποτελεί κομβικό βήμα για το μέλλον της πόλης», καθώς ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε ανενεργός, «δέσμιος της γραφειοκρατίας και της ακινησίας».

Ο δήμαρχος αναφέρει ότι στο οικοπάρκο σχεδιάζεται η δημιουργία τριών σχολικών μονάδων (Μουσικό Δημοτικό, Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο), καθώς και η ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και εκτεταμένων χώρων πρασίνου.

Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τοπική κοινωνία» και καθιστά τον χώρο «ένα ανοιχτό, ζωντανό και λειτουργικό σημείο αναφοράς για όλους τους πολίτες».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ζαμπούκης τονίζει ότι η συμβολή του υπουργού υπήρξε «καθοριστική» και αποτελεί «παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας κράτους και αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών».

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση οριστικοποιήθηκε με την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προβλέπει τη μεταβίβαση της κυριότητας του πρώην στρατοπέδου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Με την ίδια τροπολογία, ο Δήμος παραχωρεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γεωτεμάχια συνολικής έκτασης άνω των 1,5 εκατ. τ.μ., τοπικά γνωστά ως Καλλιθέα ΑΓΡ 2016 και ΑΓΡ 2060Ε, για στρατιωτική χρήση.

