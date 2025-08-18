Οικοπάρκο και τρία σχολεία στο πρώην στρατόπεδο Παρμενίων μετά την παραχώρησή του από τον Ν. Δένδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, απέστειλε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, με αφορμή την οριστική μεταβίβαση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίων – που πλέον λειτουργεί ως οικοπάρκο Αλτιναλμάζη – στην κυριότητα του Δήμου.

Στην επιστολή του, ο κ. Ζαμπούκης υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή «αποτελεί κομβικό βήμα για το μέλλον της πόλης», καθώς ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε ανενεργός, «δέσμιος της γραφειοκρατίας και της ακινησίας».

Ο δήμαρχος αναφέρει ότι στο οικοπάρκο σχεδιάζεται η δημιουργία τριών σχολικών μονάδων (Μουσικό Δημοτικό, Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο), καθώς και η ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και εκτεταμένων χώρων πρασίνου.

Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τοπική κοινωνία» και καθιστά τον χώρο «ένα ανοιχτό, ζωντανό και λειτουργικό σημείο αναφοράς για όλους τους πολίτες».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ζαμπούκης τονίζει ότι η συμβολή του υπουργού υπήρξε «καθοριστική» και αποτελεί «παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας κράτους και αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών».

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση οριστικοποιήθηκε με την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προβλέπει τη μεταβίβαση της κυριότητας του πρώην στρατοπέδου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Με την ίδια τροπολογία, ο Δήμος παραχωρεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γεωτεμάχια συνολικής έκτασης άνω των 1,5 εκατ. τ.μ., τοπικά γνωστά ως Καλλιθέα ΑΓΡ 2016 και ΑΓΡ 2060Ε, για στρατιωτική χρήση.