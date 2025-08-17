Logo Image

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να πάρει αποφάσεις για ζητήματα κυριαρχίας

Πολιτική

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ουκρανού Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

