Ίμβρος: Συνάντηση Βαρθολομαίου – Κώστα Καραμανλή

Με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε το Σάββατο στην Ίμβρο ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη, καθώς και τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη.

Το πρωί ο κ. Καραμανλής και η συνοδεία του εκκλησιάστηκαν κατά τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό της Παναγίας, στην πρωτεύουσα της νήσου.

Ο οικουμενικός πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον ποιμενάρχη μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο, και στο τέλος καλωσόρισε τους επισκέπτες.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον παρακείμενο μητροπολιτικό οίκο και ακολούθως το χωριό του πατριάρχοη, τους Αγίους Θεόδωρους.

Εκεί ο κ. Βαρθολομαίος τούς ξενάγησε στο πετρόκτιστο χωριό του, και ειδικότερα στο μικρό Μουσείο «Πατριάρχης Βαρθολομαίος», που είναι αφιερωμένο στη ζωή και την πατριαρχική διακονία του, στην παρακείμενη πατρική οικία του και στο κοντινό καφενείο του αειμνήστου πατέρα του.

Επίσης, προσκύνησαν στον ναό του Αγίου Γεωργίου και επισκέφθηκαν το κοινοτικό κοιμητήριο και το δημοτικό σχολείο, το οποίο πρόκειται να αναστηλωθεί εκ βάθρων.

