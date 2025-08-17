Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλδια της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ για την μεσαία τάξη

ΤΟ ΒΗΜΑ Της Κυριακής: Παζάρι σε γκρίζο τοπίο

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Επιτελικό κράτος στις στάχτες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Συντάξεις και Φορολογικό στο καλάθι του Κυριάκου

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 20% ΕΠΕΣΕ Ο Μητσοτάκης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Νέα αύξηση 10% στις τιμές ακινήτων

ΕΣΤΙΑ: Κυριάκο χάσαμε και ιδού ο λογαριασμός

Real news: Πύρινη απειλή για τις πόλεις!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο πόλεμος των στύλων

Κυριακάτικη ΚONTRA: Νέα Γιάλτα στην Αλάσκα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ τον Μητσοτάκη

Documento: Κυριάκου τόπος