Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλδια της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ για την μεσαία τάξη
ΤΟ ΒΗΜΑ Της Κυριακής: Παζάρι σε γκρίζο τοπίο
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Επιτελικό κράτος στις στάχτες
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Συντάξεις και Φορολογικό στο καλάθι του Κυριάκου
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 20% ΕΠΕΣΕ Ο Μητσοτάκης
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Νέα αύξηση 10% στις τιμές ακινήτων
ΕΣΤΙΑ: Κυριάκο χάσαμε και ιδού ο λογαριασμός
Real news: Πύρινη απειλή για τις πόλεις!
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο πόλεμος των στύλων
Κυριακάτικη ΚONTRA: Νέα Γιάλτα στην Αλάσκα
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ τον Μητσοτάκη
Documento: Κυριάκου τόπος