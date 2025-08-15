Σ. Φάμελλος: Διαφορετικός και δύσκολος ο φετινός Δεκαπενταύγουστος – Η σκέψη μας σε όσους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή

Το δικό του μήνυμα για τη σημερινή θρησκευτική γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στέλνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση», αναφέρει. «Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος. Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη», σημειώνει.

«Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη. Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές. Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή», συνεχίζει.

«Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη. Καλό Δεκαπενταύγουστο!», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος στην ανάρτησή του.