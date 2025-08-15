Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κ. Μητσοτάκης- «Αφιερωμένη η μέρα σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς»

Σήμερα δεν είναι ημέρα για πολιτικές δηλώσεις, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά προκειμένου να γιορτάσει τη σημερινή ημέρα.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης, με αναφορά στις πυρκαγιές που συγκλόνισαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, τόνισε ότι η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς και ευχήθηκε να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα.

Ολόκληρη η δήλωσή του

Σήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, στο μέσο του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μία μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, στους εθελοντές μας, σε όλους όσους δίνουν τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση.

Σήμερα δεν είναι ημέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα μας».