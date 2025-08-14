Κ. Τσουκαλάς για πυρκαγιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – Επιμένει ο κ. Κεφαλογιάννης για την «πλήρως θωρακισμένη χώρα»;

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών. Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», αναφέρει.

«Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω απο τις πυρκαγιές;», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.