Logo Image

Κ. Τσουκαλάς για πυρκαγιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – Επιμένει ο κ. Κεφαλογιάννης για την «πλήρως θωρακισμένη χώρα»;

Πολιτική

Κ. Τσουκαλάς για πυρκαγιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – Επιμένει ο κ. Κεφαλογιάννης για την «πλήρως θωρακισμένη χώρα»;

(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης για την διαχείριση των πύρινων μετώπων

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών. Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», αναφέρει.

«Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κα Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω απο τις πυρκαγιές;», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube