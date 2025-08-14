Κ. Καραγκούνης για πυρκαγιές: Δεν μπορώ να το πω ούτε να το αποκλείσω αν κάποιος παράγοντας θέλει αποσταθεροποίηση της χώρας

Για τις δεκάδες φωτιές που ξέσπασαν η μία μετά την άλλη σε αρκετά σημεία της επικράτειας, αλλά και τις νέες εστίες που δημιουργούνται γύρω από μια συγκεκριμένη περιοχή σε μικρή χρονική απόσταση, μίλησε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνη.

«Πράγματι αυτό το οποίο έγινε και στην περιοχή μας ήταν δραματικό. Θα σας πω μόνο, ότι όσο εγώ ήμουν και σε επικοινωνία βεβαίως κάτω στην Βόνιτσα, προχθές τρεις η ώρα τα ξημερώματα έχουμε δύο μέτωπα, δύο φωτιές στην επαρχιακή οδό από Αμφιλοχία προς Βόνιτσα και μέχρι τις 10 η ώρα 11 το πρωί, σας διαβεβαιώ ότι υπήρξε ένας συντονισμός, αρκετά καλός συντονισμός, όπου πράγματι είχαμε έναν περιορισμό της φωτιάς. Την ίδια στιγμή μπαίνουν τρία μέτωπα στη Φιλιππιάδα και αμέσως μετά στον Άγιο Νικόλαο της Βόνιτσας, σε μια άλλη περιοχή. Πάρα πολλά μέτωπα. Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση διότι μίλησα και με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, μου είπαν λες και κάποιος ήξερε πώς διαμοιράζονται οι δυνάμεις και τέλος πάντων μπήκαν αυτές οι φωτιές. Εγώ δεν θέλω να πω προφανώς ότι είναι εμπρησμός, αλλά είναι εντυπωσιακό και άξιο απορίας» είπε ο κ. Καραγκούνης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Είναι εντυπωσιακό πράγματι το να μπαίνουν τόσες πολλές φωτιές την ίδια στιγμή σε δύσβατες περιοχές με 7 και 8 μποφόρ. Οποιοσδήποτε κρατικός μηχανισμός, γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση, όσο έτοιμος και αν είναι, όσα περισσότερα μέσα και αν έχει, γιατί πράγματι φέτος έχουμε τα περισσότερα μέσα, δεν σημαίνει τίποτα. Αν έχεις αυτές τις ακραίες συνθήκες και σε πολύ δύσβατες περιοχές έχεις αυτές τις φωτιές, πράγματι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο» τόνισε.

Οι ποινές για τους εμπρηστές

Στο ερώτημα που μπορεί να θέσει κανείς, ότι γιατί να θέλει κανείς να βάλει φωτιά στην περιοχή, όπως έλεγαν παλιά ότι ήθελαν να φτιάξουν ξενοδοχεία, βίλες κ.ο.κ., ο Υφυπουργός Εργασίας σχολίασε «έχετε δίκιο σε αυτή την ερώτηση που κάνετε, γιατί πράγματι, ό,τι είναι καμένο δεν μπορούν να μπουν καταρχήν ανεμογεννήτριες, το ακούω αυτό πολλές φορές να αναπαράγεται στο δημόσιο διάλογο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες σίγουρα δε θέλουν φωτιές, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε εδώ αρχίζει λίγο το πράγμα και είναι πραγματικά άξιο απορίας γιατί μπαίνουν τόσες φωτιές τη στιγμή που έχουμε το ισχυρότερο θα έλεγα νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Πολύ αυστηρό.

Ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμα και στους επίδοξους εμπρηστές, εκτός αν δεν έχουν σώας τας φρένας τους αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ίσως και από τα μέσα ενημέρωσης, από εμάς τους ίδιους, ότι δεν παίζουμε με αυτό το πράγμα. Καταρχήν προφανώς οι ποινές είναι πάρα πολύ σκληρές και έχουμε αυτό που έλεγα πριν, έχει μπει και εισαγγελέας, ειδικός εισαγγελέας Εφετών ακριβώς για να διακριβώνει αυτές τις διαδικασίες μαζί με τη ΔΑΕ να ξέρουν και το λέω πραγματικά ως ένα μήνυμα και από μένα προσωπικά ότι οι ποινές με τις οποίες απειλούνται όσοι είναι εμπρηστές και βεβαίως αποφέρουν, μεγάλη καταστροφή και προφανώς τον θάνατο, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες, είναι πολύ αυστηρές. Δεν ξέρω αν το μήνυμα αυτό φτάνει σε όλους αυτούς τους επίδοξους εγκληματίες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο μπορεί οι ποινές να λειτουργήσουν αποτρεπτικά»

«Δεν αποκλείω» σχέδιο αποσταθεροποίησης

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε «να υπάρχει ξένος δάκτυλος», ο κ. Καραγκούνης ανέφερε «με βάζετε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο εγώ δεν μπορώ προφανώς να το ξέρω».

«Αν υπάρχει κάποιος παράγοντας, όπως και αν λέγεται αυτός, ο οποίος προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, εγώ δεν μπορώ να το πω, ούτε το ξέρω, ούτε μπορώ να το πω. Σίγουρα όμως αυτό που μπορώ να πω και προφανώς το μεταφέρετε και εσείς, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα και η αντικειμενική πραγματικότητα λέει ότι τη στιγμή που έχουμε εντάσεις ανέμων, που έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες μετά από παρατεταμένη ξηρασία, μπαίνουν φωτιές και έρχονται πολλοί και λένε ότι εγώ τις έβαλα. Έχουμε πλέον και τους φυσικούς αυτουργούς. Τι να σας πω τώρα; Αν είναι ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν μπορώ να μην πω και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει και το ξέρω από την περιοχή μου το είδα με τα μάτια μου την ίδια στιγμή είχαμε πέντε διαφορετικά μέτωπα. Δε μπορώ να το αποκλείσω.

Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δεν το γνωρίζω. Απλά σας λέω, σας μεταφέρω το αντικειμενικό γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν την ίδια στιγμή τόσες φωτιές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 150 εστίες μέσα σε ένα 48ωρο. Δεν γίνεται. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ» συμπλήρωσε.