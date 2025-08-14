Στη Φολέγανδρο για τον Δεκαπενταύγουστο ο Σ. Φάμελλος

Στη Φολέγανδρο θα βρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο κ. Φάμελλος θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του.