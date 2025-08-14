Στη Φολέγανδρο για τον Δεκαπενταύγουστο ο Σ. Φάμελλος

Στη Φολέγανδρο θα βρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου.
Ο κ. Φάμελλος θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του.
|Realtime ΓΔ
|5,37 0,25% 2.129,08
|Τζίρος
|128.13 εκ
|Τελ. Ενημ.
|15:49
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6466.58
|0.323%
|DAX
|24279.55
|0.3885%
|SXXP
|550.85
|0.5403%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16771
|EUR/CHF
|0.94166
|USD/ZAR
|17.6071
|Όλες οι Ισοτιμίες
Ο κ. Φάμελλος θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του.