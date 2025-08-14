Π. Μαρινάκης για φωτιές: Δέκα μυθεύματα που διασπείρει συνειδητά η αντιπολίτευση για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη

«Σε κάθε κρίση στη χώρα μας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις δύσκολες και κάποιες φορές τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών, ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος», τονίζει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη διαχείριση των πύρινων μετώπων.

Παράλληλα, κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «παραποληροφόρηση», «με την συνδρομή μιας θλιβερής μειοψηφίας μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι πάντοτε πρόθυμα να υιοθετήσουν αυτή την προπαγάνδα», προσθέτει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Τις τελευταίες ημέρες και η χώρα μας δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες πυρκαγιές, που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές περιοχές, καθεμία από τις οποίες με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το έργο της Πυροσβεστικής, συνολικά των σωμάτων ασφαλείας, πολλές φορές με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των εθελοντών μας, είναι τιτάνιο και τους αξίζει ο υπέρτατος σεβασμός και η απεριόριστη ευγνωμοσύνη όλων μας.

Η Πολιτεία οφείλει, όπως και πράττει, να τους συνδράμει και να στέκεται αρωγός στο έργο τους.

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά και σε κάθε κρίση στη χώρα μας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις δύσκολες και κάποιες φορές τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών, ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος, με τον μόνο «σύμμαχο» που έχουν, που δεν είναι άλλος από την παραπληροφόρηση, με την συνδρομή μιας θλιβερής μειοψηφίας μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι πάντοτε πρόθυμα να υιοθετήσουν αυτή την προπαγάνδα.

Μετά την αναλυτική παρουσίαση που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μαζί με τους Αρχηγούς της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκέντρωσα κάποιες εύλογες απορίες πολιτών, καθώς και μερικά μυθεύματα τα οποία διασπείρει συνειδητά η αντιπολίτευση για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.

1) «Έχουμε αστυνομικούς αλλά δεν έχουμε Πυροσβέστες»;

Όχι, αυτό δεν ισχύει. Το Πυροσβεστικό Σώμα φέτος διαθέτει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, με 18.000 άνδρες και γυναίκες (αύξηση 30% σε σχέση με το 2019, που ήταν 13.900), εκ των οποίων 15.500 μόνιμοι ή 5ετούς υποχρέωσης και 2.500 εποχικοί.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών ανά κάτοικο, μετά την Κροατία και την Εσθονία και υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσλήψεις συνεχίστηκαν και το 2024 και φέτος. Επιπλέον, οι εποχικοί πυροσβέστες υπογράφουν πλέον 8μηνες συμβάσεις, αντί για 6μηνες που ίσχυαν μέχρι πέρσι, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη της παρατεταμένης πλέον, λόγω της κλιματικής κρίσης, αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα, ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών φέτος ξεπερνά τους 4.900 από 2.130 που ήταν το 2021, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον αριθμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας.

2) «Έχουμε ελλείψεις σε εναέρια μέσα και οχήματα της Πυροσβεστικής»;

Η κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του στόλου της Πυροσβεστικής, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» με επενδύσεις 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων πυρόσβεσης. Ο επίγειος στόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας φέτος αριθμεί περισσότερα από 3.680 οχήματα, από 3.410, που ήταν το 2022, ενώ, σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα, φέτος ανέρχονται σε 82 από 61 που ήταν το 2019.

3) «Γιατί κάποιοι καταφέρονται εναντίον του «112» και των σχεδίων εκκένωσης οικισμών; Ακούσαμε για παράδειγμα τον δήμαρχο Πατρέων να λέει ότι όσοι αγνόησαν τα μηνύματα του «112» έσωσαν τις περιουσίες τους.»

Όποιος μιλάει «ελαφρά τη καρδία» κατά του «112», ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι, όπου δεν υπήρξε η παραμικρή προειδοποίηση. Το «112», που τέθηκε σε λειτουργία από την κυβέρνησή μας το 2019, καθώς και συνολικά οι μηχανισμοί εκκένωσης, είναι μία εθνική κατάκτηση και μία παρακαταθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι ο υπέρτατος στόχος, μπροστά σε καταστροφές και θεομηνίες.

Οι εκκενώσεις περιοχών, που αποφασίζονται με εισηγήσεις των υπευθύνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές και όποιος από το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να απαξιώσει το σύστημα εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος. Για να καταλάβουν, όμως, οι πολίτες το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να γνωρίζουν πως ο Δήμος Πατρέων υπέβαλλε συνολικά 11 αιτήματα για έκδοση 112, 8 εκ των οποίων υπεβλήθησαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο.

4) «Ισχύει ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης;»

Όχι. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στον τομέα της πρόληψης, με εφαρμογή προγραμμάτων όπως το Antinero, την έμφαση στον καθαρισμό των οικοπέδων και την ενίσχυση των δήμων με πόρους για πυροπροστασία. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο ενισχύουμε σε πόρους το πρόγραμμα Antinero, που υλοποιείται από το 2022 με σκοπό την προστασία δασικών περιοχών και την πρόληψη με την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Φέτος οι συμβάσεις έργων ξεπερνούν τα 210 εκατομμύρια ευρώ, από 65 εκατομμύρια που ήταν το 2022, πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος. Συνολικά από το 2022 έχουν διατεθεί πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για συμβάσεις αντιπυρικής προστασίας μέσω του Antinero.

Στο πλαίσιο αυτό, φέτος έχουν γίνει συντηρήσεις δασικών δρόμων σε έκταση 121.000 στρεμμάτων, εργασίες καθαρισμών σε 96.000 στρέμματα μικτές αντιπυρικές ζώνες σε 11.000 στρέμματα όπως και συντήρηση μικτών αντιπυρικών ζωνών σε 15.000 στρέμματα. Συνολικά, αναβαθμίζουμε και διαχειριζόμαστε περισσότερα από 250.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, με επιπλέον τεχνικά έργα στο δασικό οδικό δίκτυο και διαχείριση της βιομάζας που προκύπτει από τα δάση.

Επίσης αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση των δήμων, από 31 εκατομμύρια πέρυσι, σε 40 εκατομμύρια ευρώ φέτος, για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας, ενώ εφαρμόστηκε για δεύτερη χρονιά το μέτρο του καθαρισμού οικοπέδων. Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων ξεπέρασε τις 700.000 και επιβάλλονται πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν προχώρησαν στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων και ιδιοκτησιών τους.

Σε ό,τι αφορά τα drones που επιχειρούν στην Επικράτεια, ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 82 από 45 πέρυσι. Τα drones παρέχουν 24ωρη επιτήρηση με θερμικές κάμερες και άμεση εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, για την έγκαιρη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

5) «Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, διακινήθηκαν σενάρια και πληροφορίες, για τη φωτιά στην Αχαΐα. Είναι αλήθεια όλα αυτά;»

Δυστυχώς, κάποιοι μπροστά στην αντιπολιτευτική τους μανία, δεν δίστασαν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, διασπείροντας ψευδείς πληροφορίες, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες έγιναν «ρεπορτάζ» σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν «πληροφορίες» «για αριθμό ηλικιωμένων που δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν έξω από την Πάτρα», για «φλεγόμενο τρίτο όροφο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο» και άλλα fake news. Όσοι προσπάθησαν να παίξουν με την αγωνία κατοίκων στις πληγείσες περιοχές διακινώντας ψευδείς ειδήσεις θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και μόνο εκεί.

6) «Τελικά ποιοι έβαλαν τις φωτιές;»

Απαντήσεις θα δώσουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με βάση το ανακριτικό υλικό, τις συλλήψεις που έχουν γίνει και θα γίνουν, αλλά και τα στοιχεία που συλλέγουν επί του πεδίου. Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε από την πλευρά μας είναι ότι υπάρχει πλέον ένας ισχυρός μηχανισμός διερεύνησης και εντοπισμού όλων των αιτιών, όπως και των πιθανών δραστών. Χρέος της Πολιτείας είναι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

7) «Μήπως υπάρχει ατιμωρησία; Τι αλλαγές έχουν γίνει στο πεδίο των ποινικών κυρώσεων για τους εμπρησμούς από αμέλεια ή δόλο;»

Η Κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές για εμπρησμούς τόσο από αμέλεια, όσο και με δόλο. Με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019), οι ποινές για εμπρησμούς ήταν κατά κανόνα πλημμεληματικού χαρακτήρα και συνήθως με αναστολή ποινών.

Με τον Ποινικό Κώδικα που ψηφίσαμε το 2021 (Ν. 4855/2021), αλλά και τις επόμενες αλλαγές που έχουμε κάνει, έχουν αυστηροποιηθεί οι κυρώσεις, ενώ όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμούς δασών εκτίονται στην φυλακή: δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνολικά κάθε ποινή άνω του ενός έτους δεν είναι «εικονική», αλλά πραγματική και ο δράστης μπαίνει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Δεν υπάρχει πλέον καθεστώς ατιμωρησίας για εμπρησμούς.

Μόνο φέτος έχουν γίνει 300 συλλήψεις από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής και οι υποθέσεις τους έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

8) «Πόσο έχει αυξηθεί ο τακτικός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός επενδύσεων της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας από το 2019 έως σήμερα;»

Υπάρχει μεγάλη αύξηση των κονδυλίων για επενδύσεις σε πυρόσβεση και πολιτική προστασία. Ο προϋπολογισμός για τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτικής προστασίας το 2019 ήταν 2,247 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το 2025 έφτασε τα 3,507 δισεκατομμύρια, δηλαδή αύξηση +56% (+1,260 δισ).

9) «Μήπως ο “καιρός” είναι μία δικαιολογία; Πόσες πυρκαγιές καλείται να διαχειριστεί καθημερινά η πυροσβεστική στην επικράτεια;»

Όχι, ο καιρός και εν γένει η κλιματική κρίση δεν είναι δικαιολογία, αλλά μία σκληρή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, έως σήμερα το 2025 είναι η δεύτερη χειρότερη αντιπυρική περίοδος σε ημέρες με δείκτη κινδύνου 5 μετά το 2023 που ήταν η χειρότερη χρονιά ιστορικά. Συγκεκριμένα, για 6 ημέρες φέτος μεγάλες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονταν στην υψίστη κατηγορία κινδύνου 5 (όταν όλο το 2023 ήταν 7) ενώ για 28 ημέρες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονταν στην επίσης πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου 4.

Η Πυροσβεστική διαχειρίζεται τον φετινό Ιούλιο και Αύγουστο περίπου 40 αγροτοδασικές φωτιές ανά ημέρα, ενώ το κρίσιμο 48ωρο της Δευτέρας και Τρίτης κλήθηκε να αντιμετωπίσει πάνω από 150 αγροτοδασικές πυρκαγιές, υπό ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Σημειώνουμε ότι είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες εστίες σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο ενώ ειδικά στο μέτωπο της Πάτρας εκδηλώθηκαν 4 εστίες σε διαφορετικές περιοχές, που είχε ως αποτέλεσμα την εσωτερική κατανομή των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

10) «Μόνο η Ελλάδα καίγεται; Ποιος είναι ο απολογισμός καμένων εκτάσεων έως σήμερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και ποιος στη χώρα μας;»

Δυστυχώς, όλη η Μεσόγειος και συνολικά η Ευρώπη δοκιμάζεται και φέτος από καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία τονίζουν πως «η Μεσόγειος φλέγεται» σχολιάζοντας τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής.

Συγκεντρωτικά ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της τελευταίας 20ετίας, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου κινούμαστε στον μέσο όρο, παρά τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Ισπανία δεκάδες φωτιές μαίνονται εδώ και μία εβδομάδα. Ακόμα και σε προάστια της Μαδρίτης υπήρξαν εκκενώσεις μεγάλων γεωγραφικά περιοχών και χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες των πυρκαγιών ενώ ζητήθηκε η συνδρομή του Ευρωπαϊκού μηχανισμού πυρόσβεσης. Στην Πορτογαλία οι καταστροφές είναι οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί από το 2017, επίσης σε Γαλλία έχουν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές. Φωτιές εκδηλώνονται και στην περιοχή των Βαλκανίων, όπως στην Αλβανία και στο Μαυροβούνιο, όπου εξακολουθούν να μαίνονται. Πυρκαγιές πλήττουν την Τουρκία ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες δοκιμάστηκε σκληρά και η Κύπρος.

Από την αρχή και αυτής της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει, αφού έχουμε μπροστά μας πολλές ακόμα κρίσιμες ημέρες, καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και οι εθελοντές μας, δίνουν μία μεγάλη μάχη για να αντιμετωπίσουν δεκάδες μέτωπα και επικίνδυνες πυρκαγιές. Είναι ήρωες και το ξαναλέω, τους οφείλουμε απεριόριστο σεβασμό για τις τιτάνιες προσπάθειες τους.

Δικό μας χρέος μας είναι να συνεχίζουμε κάθε χρόνο το έργο για τη θωράκιση του κράτους με προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό, απέναντι σε συνθήκες, που, δυστυχώς, ολοένα και θα γίνονται δυσχερέστερες και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Αυτό είναι το χρέος μας σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».