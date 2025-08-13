Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη στις πυρόπληκτες περιοχές

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας. Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα εθελοντών διασωστών πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών -Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).