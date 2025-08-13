Logo Image

Ν. Ανδρουλάκης για πυρκαγιές: Η σκέψη μας σε κατοίκους, πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκς.

Και υπογραμμίζει: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».

